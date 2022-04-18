外資提款台股 黃天牧引「遛狗理論」回歸基本面

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（中央社記者謝方娪台北18日電）外資大量賣超台股，金管會主委黃天牧今天引「遛狗理論」強調投資最終仍會回歸基本面；他也說，從國內上市櫃公司營收和獲利表現觀察，台股基本面仍然良好。

債券殖利率上揚，將吸引資金流入債市，市場關注台股資金動能變化，黃天牧今天列席立法院財委會備詢，會前接受媒體聯訪表示，這是動態發展的情況，針對不同金融商品，有人偏好固定收益型商品（如債券）、有人偏好股票，投資人可自行就資金成本和收益考量進行選擇。

黃天牧表示，在外資動向上，從今年初到目前為止，外資看起來呈現匯出趨勢，4月雖有少許匯入，但仍以賣超為主；不過整體而言，今年初到目前為止台股日均量仍在新台幣3000億元以上，「我們覺得還可以」。

他指出，外界都很關心台股的未來，但如同「遛狗理論」，投資仍會回歸基本面，從國內上市櫃公司營收和獲利表現、出口數據等可見台股基本面仍然良好，金管會會持續觀察。

「遛狗理論」為有德國證券教父之稱的科斯托蘭尼（Kostolany）所提出，因主人遛狗時，狗會在主人身邊跑來跑去、一下在前一下在後，但最終仍會回到主人身邊，用以比喻股市最終仍會回到基本面。

外界也關注，升息是否會讓科技股失去吸引力，黃天牧說，就國外股市而言，升息有可能造成科技股進行漲跌調整；身為監理機關，無法過度分析股票市場，只能強調制度面和基本面表現，其他由投資人自行判斷。（編輯：潘羿菁）1110418