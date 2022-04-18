徵用快篩 供應商：盼政府協助降低通路人事成本

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（中央社記者吳家豪台北18日電）行政院14日起徵用COVID-19快篩試劑，未來價格有望壓到每劑新台幣100元。檢測試劑生產商台塑生醫今天表示，政府徵用可降低原物料、運輸和庫存成本，最難壓低的是銷售通路人事成本，盼政府協助洽談降低。

衛生福利部在快篩國家隊整備情形書面報告指出，衛福部核准的5家快篩專案製造廠商包括泰博、寶齡富錦、台塑生醫、凌越生醫、安特羅，目前每月最大產能約490萬劑，在國軍人力支援下，預計每月最大產能5月將可提升至1280萬劑，未來新購置設備陸續到位，每月產能可再提升至1580萬劑。

台塑生醫總經理劉慧啟告訴中央社記者，快篩試劑成本主要分3部分，首先是產量，這次政府徵用後，每家廠商都會開始達到規模經濟量，原物料成本可以下降。其次，政府直接介入運送，收走所有供貨，有助降低運輸和庫存成本。第三是通路費用，快篩廠供貨到藥局等通路後，需要人員銷售，有人事成本。

劉慧啟說，這3項成本加總，導致以往快篩每劑價格約250至300元，如果要降到200元或100元，廠商和政府都要一起努力。廠商生產只要大量化，毛利壓到最低沒問題，運輸和庫存成本透過政府協助可以下降，但通路要安排很多藥師銷售，只能希望指揮中心跟通路洽談，協助降低人事成本。

劉慧啟表示，政府目前徵用快篩試劑到7月，之後是否還有穩定的規模經濟量，會影響持續購入的原物料成本和生產效率，只要能達到規模經濟量，供貨價格降到100元應該沒問題，會全力支持政府。

劉慧啟也提到，台塑生醫除了COVID-19抗原快篩之外，還有生產毒品、流感、賀爾蒙等快篩，這次調配產能生產COVID-19抗原快篩，每月產能約100萬劑，只要需求穩定，未來會考慮添購設備。

第二大國產快篩業者寶齡富錦說，目前產線前端採機器自動化生產，但後端需要人工包裝，把配件放進盒子；目前每月產能約300萬劑，國軍進駐初期可能需要10天到半個月熟悉操作，到時才能準確預估可以提升多少產能。

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寶齡富錦指出，原本供貨對象就以公家機關為主，價格比一般通路更低，即使未來每劑快篩價格降到100元，對業績影響也有限。雖然有評估添購設備，但因為訂做客製化設備需要時間，不確定何時能交機，目前仍以現有設備生產。

國產快篩業者泰博日前宣布將分三階逐步降價，5月底單劑最低降至170元，已擴大抗原快篩產能並暫停出口，產能足以充分供應國內所有各大通路、連鎖超商、社區客戶及企業法人客戶的需求，且能充分配合政府防疫政策所徵用的抗原快篩試劑所需數量。（編輯：郭無患）1110418