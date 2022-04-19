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追價意願低 台股收漲94.53點萬七得而復失

2022/4/19 14:26（4/19 14:44 更新）
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台股19日止跌反彈，盤中一度大漲逾200點，指數衝上17106.26點，不過市場追價意願不高，隨後漲幅收斂，終場收漲94.53點。（中央社檔案照片）
台股19日止跌反彈，盤中一度大漲逾200點，指數衝上17106.26點，不過市場追價意願不高，隨後漲幅收斂，終場收漲94.53點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北19日電）台股今天止跌反彈，盤中一度大漲逾200點，指數衝上17106.26點，不過市場追價意願不高，隨後漲幅收斂，終場收漲94.53點，17000點關卡得而復失。

台股加權指數今天收在16993.40點，上漲94.53點，漲幅約0.56%，成交值新台幣2266.94億元。

隨著費城半導體指數上揚1.88%，包括台積電、聯電及聯發科等半導體權值股同步走揚，帶動整體電子類股指數回穩，上漲0.55%。

華新麗華第1季獲利表現亮麗，每股稅後盈餘1.11元，年增102.77%，加上原物料上漲題材，股價強攻漲停，達42.75元，帶動電纜類股指數大漲逾6%。

華航及長榮航受惠中國上海、昆山等地復工復產題材，股價分別上漲6.44%及2.61%，帶動航運類股指數上漲逾2.65%。玻璃及造紙類股也有不錯表現，同步上漲逾1%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，觀察今天量能萎縮，市場追價意願不高，氣氛保守，預期台股短期可能維持區間震盪整理格局。（編輯：張均懋）1110419

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