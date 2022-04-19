復工題材助攻 貨櫃三雄、航空雙雄股價齊揚

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（中央社記者賴言曦台北19日電）上海日前公布復工白名單，供應鏈復產帶動貨櫃三雄、航空雙雄今天股價齊揚。法人認為，在需求端仍維持強勁下，航運業有望呈「貨櫃先旺，再旺航空」態勢。

上海日前公布企業復工白名單，廣達、英業達等科技廠陸續復產；另最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）雖連13週走跌，但遠東至美西線開平盤、遠東至美東線則逆勢連2週走揚，航空運價方面5月也有機會喊漲。

受上述議題激勵，貨櫃三雄今天收盤呈漲勢；長榮漲3.5元，以141.5元作收，漲幅2.54%；陽明漲2元，收在123元，漲幅1.65%；萬海漲5元，以156元作收，漲幅3.31%。

航空雙雄終場也漲勢洶洶，華航漲1.75元，以28.9元作收，漲幅6.45%；長榮航漲0.9元，收35.35元，漲幅2.61%。

慧洋-KY、裕民等散裝指標航商收盤也一片通紅，慧洋-KY漲2.7元，收98.5元，漲幅2.82%；裕民漲2.7元，以64.8元作收，漲幅4.35%。

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法人指出，上海放寬防疫管制措施後，儘管各界都在擔心需求下降問題，但美國3月零售數字成長，顯示需求面仍強勁，且亞洲端生產的庫存都還堆在倉庫，預料後續不但有搶運潮帶來的小旺季，運價還會因此有一波漲勢。

展望後市，法人認為，第4季是歐美銷售旺季，廠商將要開始預備庫存，貨櫃航運由於船期較久，若要趕上聖誕節旺季，船最晚10月底要離開亞洲，如果趕不及的業者就只能選擇空運，預料下半年航運景氣續旺，且是「貨櫃先旺，再旺航空」。（編輯：趙蔚蘭）1110419