鄧振中率團參加Select USA 龔明鑫擬籌組5G企業團

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（中央社記者潘姿羽、賴于榛台北19日電）由美國商務部主辦的Select USA投資高峰會將於6月下旬登場，政院官員表示，今年將由政務委員鄧振中率團出席；據了解，美國在台協會（AIT）也力邀國發會主委龔明鑫參加，預料將規劃5G企業團一同訪美。

「Select USA投資高峰會」是美國商務部為了促進外商直接在美投資所舉辦的最高規格活動，每屆高峰會皆吸引眾多高階政府官員、企業高階主管及業界領袖參加，會中將討論美國時下投資環境、產業趨勢及最新投資機會等主題；2022年的SelectUSA 投資高峰會將於 6月26日至29日於美國馬里蘭州舉行。

政院官員下午對中央社記者表示，鄧振中將率團參與為期4天的高峰會，但離活動還有段時間，其餘參與官員，以及多少企業界會報名，仍在確認中。

官員進一步說，高峰會睽違2年恢復實體舉辦，美國州政府、聯邦政府、當地企業基本上都會有代表出席，可以預期台灣企業界將踴躍參與，尤其半導體、5G產業等應該不會錯過這次機會。

目前AIT正邀請台灣重量級官員率團參與高峰會，知情官員表示，龔明鑫也在邀請名單之內，擬以5G為主題，找台灣指標企業一同訪美，尋求更多5G的合作商機。

官員透露，不論台灣還是美國，雙方對於5G領域進一步合作都抱持正面態度，特別是美國在基礎建設計畫、供應鏈等議題，5G都是重點項目。

值得一提的是，去年11月透過視訊舉行的第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），重點議題也包含5G，雙方預計就5G、開放網路安全架構、資訊自由流動等領域持續深化合作，探討如何為創新方法營造有利環境，例如開放性無線接入網路等。

對於媒體報導這次5G企業團將參訪微軟總部，知情官員並未證實，僅表示行程尚未定案，但微軟也曾多次釋出樂見台美進一步合作的態度。

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根據經濟部生技醫藥產業發展推動小組資料指出，SelectUSA 投資高峰會至今已直接促成590億美元在美的新投資，並在美國境內創造超過4萬9000個工作機會；預料出席高峰會，將對台灣公司未來在美國設立據點或擴大事業版圖大有助益。

去年的SelectUSA投資高峰會採線上舉行，包含美國各州和屬地代表首次全員出席、28位州長、8位內閣官員商務部、國務院、交通部、勞工部、能源部、小型企業署、財政部、農業部。（編輯：潘羿菁）1110419