汽機車零配件暨車電展登場 台廠秀電動車軟硬體產品

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台北汽機車零配件暨車用電子展今天起登場，量測設備商固緯、精密沖壓廠和勤精機、士林電機等不約而同展示電動車和充電樁相關軟硬體產品，固緯推出結合元宇宙應用的電動車測試軟體。

台北國際汽機車零配件暨台北國際車用電子展今天起在南港展覽館登場，電子量測儀器製造商固緯電子現場展示車用電子和電動車相關測試應用解決方案。

電動車測試方面，固緯指出，涵蓋電動車電控系統測試、充電樁測試，到電池測試，為協助電動車設備產線工程師增加生產效率，固緯電子與軟體開發商共同合作，將元宇宙應用在測試設備。

固緯透過擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）的視覺效果，產線工程師可一次大量控制生產線測試設備，減少測試控制編程時間；工程師透過直覺式的測試控制數據，可迅速查看待測物應用情況，藉由自動完整記錄的測試結果，落實生產流程管理的量化控制功能。

固緯電子經營拓展處行銷技術部經理劉建志表示，以電動車的電池能量模擬與測試為例，測試設備講求精確度與安全性，化繁為簡的測試過程，固緯的電池測試應用方案，可讓產線工程師以更直覺性的測試方法，容易控制電源的輸出入切換，達到生產量化控制的效益。

精密沖壓廠和勤精機今年也參加汽機車零配件展暨車用電子展，展出一系列精密零件產品。

和勤積極布局電動車領域，美系電動車大廠訂單今年上半年快速爬坡，出貨增量優於預期，除了美系電動車大廠，和勤也供應其他電動車品牌座椅和門鎖零件，並布局模組化電驅零件，預期今年電動車營收比重將持續提升。

在汽車零件，和勤深化主要客戶麥格納（Magna）、BorgWarner等合作，爭取到日系、韓系品牌門鎖和座椅等平台件訂單。

和勤指出，近年產品開發重心朝電動車零件發展，也跨入重型卡車、工程器械液壓泵零件等新領域，台灣彰化全興廠是集團研發中心，開發生產電子零件、自行車精密零件、醫療零件等高階產品，硬碟產線也逐步轉移至彰化全興廠。

士林電機也盛大參加汽機車零配件暨車電展，展示電動車、充電樁等產品實績，現場展示電動汽機車動力系統相關產品、以及轉投資起而行綠能的各式充電樁。（編輯：張均懋）1110420