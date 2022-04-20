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中國疫情影響士電物流缺料 第2季營運仍優預期

2022/4/20 13:29
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）士林電機總經理謝漢章今天表示，中國大陸疫情對4月營運影響輕微，不過封控衝擊貨運物流，到6月營運要看疫情變化；此外通膨也讓原物料價格上揚，對士電成本形成壓力，不過第2季營運仍可超過預定目標。

台北國際汽機車零配件暨台北國際車用電子展今天起在南港展覽館登場，士林電機盛大參展，謝漢章接受媒體採訪。

談到原物料上漲對成本影響，謝漢章不諱言表示，全球通膨壓力造成原物料價格上漲，對士電成本產生壓力，關鍵零配件也吃緊，目前與客戶按照機制調整價格，也透過服務價值機制改善成本並回饋客戶。

觀察中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，謝漢章表示，疫情不僅影響缺料，貨運物流也受到衝擊，交期也拉長，下半年營運有不確定性，若疫情未緩，不排除影響延續到明年。

謝漢章指出，疫情變數影響部分士電廠內生產，目前每週追蹤分析庫存，預估4月疫情對營運影響輕微，5至6月營運要看疫情變化。

根據資料，士電在中國大陸廠區主要在蘇州、無錫、常州、廈門和武漢等地，中國加上越南市場占士電整體業績比重約35%至40%。

士電積極布局越南市場，謝漢章表示，北越北寧省擴建二期工廠預估今年底完成，因應東南亞二輪電動車動力系統和傳統油車動力元件需求。

根據資料，士電南越同奈廠以重電產品為主，北越北寧廠以電裝品為主。

展望上半年營運，謝漢章指出，士電第1季營運不錯，第2季儘管有不確定因素，不過目前來看仍優於預估，今年上半年營運表現可較去年同期佳，今年度目標朝向業績獲利成長邁進。法人預估，士電上半年業績可較去年同期成長近兩位數百分點。（編輯：張均懋）1110420

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