鈺齊首季獲利年增66.9% 每股稅後盈餘2.93元

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（中央社記者潘智義台北20日電）製鞋廠鈺齊國際今天公布第1季自結歸屬母公司稅後淨利新台幣5.43億元，創歷年新高，季增39.9%，年增66.9%，每股稅後盈餘2.93元。

鈺齊發布新聞稿指出，今年第1季合併營收為45.27億元，較去年第4季增加0.6%，更較去年同期大增32.5%，不僅單季營收已連續5個季度呈現年成長，更締造單季營收歷史新高紀錄；雖近期產銷營運受到國際疫情干擾，但仍逆勢成長。

鈺齊表示，第1季營業毛利9.81億元，季增13.9%，年增39.4%；營業利益6.36億元，季增22.8%，年增66.4%；稅前淨利6.91億元，季增46.3%、年增78.1%。首季營業毛利、營業利益、稅前淨利及歸屬母公司稅後淨利同創歷年新高。

鈺齊說明，今年第1季各國廠區產值比重占比與去年相似，越南產值占比最高約5成，中國約3成次之，柬埔寨約占2成，產能將持穩擴增。

鈺齊解釋，今年擴充產線將以越南為首，柬埔寨次之，中國廠區也有擴線計畫；而品牌客戶指定銷售地區中，大歐洲首季營收比重達到46%，大美洲市場在新品牌新訂單逐季放量下，首季占43.4%。（編輯：張良知）1110420