淨零轉型金融業扮領頭羊 30家業者齊倡永續金融

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（中央社記者謝方娪台北20日電）企業推ESG，發揮「打群架」力量，目前已有30家金融業者加入「金融 x ESG」研究聯誼平台。國發會主委龔明鑫指出，2050淨零排放路徑有4大策略，不過不管轉型策略怎麼轉，沒有金融業協助就轉不動。

「金融 x ESG」研究聯誼平台成立於2021年，由台北金融研究發展基金會、英國標準協會（BSI）共同發起 ，一成立就有20多家金融業者響應，平台今年再邀請Google加入，運用科技加速綠色轉型，截至目前平台已有30家金融業者響應。

龔明鑫今天受邀出席「金融 x ESG」研究聯誼平台舉辦的金融永續記者會暨例行交流活動，龔明鑫致詞時表示，2050淨零轉型是全世界的目標、也是台灣的目標，樂見各界業者運用研究聯誼平台，建立接軌國際的金融永續路徑。

他說，國發會提出2050淨零排放路徑，包括能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等4大轉型策略及科技研發、氣候法制等2大基礎：在協助產業轉型層面，金融業作為產業發展活水與推動企業社會責任領頭羊，更是帶動綠色及減碳投資的關鍵基礎。

台北金融研究發展基金會董事長周吳添表示，「金融 x ESG」的金融，絕不僅是單一金融機構或金控集團的角度，須擴展至金融產業生態圈，再連結官、學、研、媒等單位；永續發展除了環境面向之外，社會與公司治理層面也是平台希望持續深化的重點。

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英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛談到發起「金融 x ESG」研究聯誼平台的目的，主要是希望藉由研究國際標準、倡議發展及相關永續金融趨勢，促成國內金融業在ESG發展交流合作，並藉此平台支持國家政策目標、協助溝通。

Google台灣總經理林雅芳指出，國際目標是2050淨零轉型，Google則預計2030年就達到全天候以無碳能源維持所有Google辦公室與資料中心營運的永續承諾，包含台灣在內。（編輯：楊蘭軒）1110420