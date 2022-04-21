聯發科智在家鄉創新競賽起跑 號召打造零碳家園

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（中央社記者張建中新竹21日電）聯發科第5屆智在家鄉數位社會創新競賽起跑，主題為淨零碳排，首獎可獲得新台幣100萬元獎勵金。

聯發科董事長蔡明介表示，淨零碳排已成為全球首要課題之一，聯發科今年希望號召社會各界團隊以科技創新方式提出包括碳的盤查、分析、減量等邁向淨零碳排的提案，在生活各個角度透過智慧落實減碳、促進碳中和以營造永續宜居的家鄉。

蔡明介說，社會創新與科技運用絕對不是少數人的專利，除了積沙成塔，更可以是民眾生活的日常。科技源自人性，小發明也能成大事，這才是科技的普世價值。

聯發科智在家鄉數位社會創新競賽活動邁入第5年，累積上千個改變家鄉的提案，以科技創意致力於改善包括環境生態、地方創生、文化保存、醫療保健、高齡友善、智慧農業、災害預防等各類問題。

聯發科今年智在家鄉數位社會創新競賽活動即日起開放報名至7月5日止，預計8月中公告入圍名單。入圍的20組團隊將獲新台幣5萬元獎金及5萬元研發補助。

聯發科表示，將安排高階主管及學者導師輔導參賽團隊，讓提案可行性更臻完備，後續還有落地計畫獎勵。決賽將選出特優1組，獎金100萬元，優等獎3組，獎金各20萬元，特別獎3組，獎金各5萬元。（編輯：張均懋）1110421