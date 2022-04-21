外資買超34億 加碼布局航運股
2022/4/21 18:53
（中央社記者潘智義台北21日電）台股今天開高走低，下跌20點作收。外資買超新台幣34.26億元，買超前10名個股中航運股占5檔，加碼航空股華航3萬7237張居冠、長榮航1萬764張排名第5。
台股加權指數今天終場收在17127.95點，下跌20.93點，跌幅0.12%，成交值新台幣2436.71億元，加計盤後交易約2495.84億元，8大類股漲跌互見，其中以傳產股表現較佳，金融、機電類股都收黑。
三大法人今天合計買超59.55億元；其中，外資及陸資買超34.26億元、投信買超31.25億元、自營商賣超5.96億元。
華航今天收在29.75元，上漲2.94%，成交26萬1517張，為上市股票成交張數最多個股。
證交所統計，外資今天買超前10名包括5檔航運股、4檔電子股、1檔電纜股，依序為華航、華新、群創、長榮、長榮航、裕民、致伸、金像電、新興、聯電。
外資今天賣超前10名中有6檔金融股，包括新光金賣超6萬7756張居冠，其次依序為開發金、台新金、華南金、臺企銀、元大金、正文、誠美材、大成鋼、宏碁。（編輯：楊蘭軒）1110421
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