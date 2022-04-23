生技條例研發投抵優惠 財部傾向調高適用門檻

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（中央社記者梁珮綺、張璦台北23日電）經濟部、財政部近期密集協商新版生技新藥條例子法規範，雙方針對研發投資抵減適用不同調，財政部傾向調高門檻，經濟部擔心影響研發動能，目前財經兩部會仍在協調，是否能力拚近期預告子法，備受關注。

去年立法院三讀通過生技醫療產業發展條例（新版生技新藥條例），儘管母法上路，不過有8條子法仍在訂定階段。

經濟部、財政部針對研發費用支出比例展開討論，按照舊版條例，生技廠若要適用研發投資抵減，其研發費用支出占比必須達到「總營業收入淨額的5%」或「實收資本額的10%」。

不過，財政部官員表態，希望能調高適用門檻，也就是針對5%、10％兩比例同步調高。經濟部官員認為，為鼓勵廠商多研發，應該是維持舊版條例。目前雙方仍在協調當中，尚未定案。

經濟部官員表示，期望能與財政部達成共識，力拚近期預告子法。

此外，新版生技新藥條例首度納入受託開發製造（CDMO），未來廠商若要申請適用條例租稅優惠，必須提出證明文件，如技術移轉合約、委託製造合約等，並有足夠的機械設備，證明具備一定產能。

至於新舊法銜接問題，經濟部官員表示，盡量讓既有廠商適用，舉例來說，去年有新藥及高風險醫材廠商申請核准，今年直接適用新版生技條例規定，不用再重新遞件。

依照程序，經濟部預告後後，將持續徵詢產業界意見，預告期滿後送入行政院。（編輯：潘羿菁）1110423