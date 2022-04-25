公費流感疫苗標案 國光占逾5成、東洋首破百萬劑

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）衛福部疾管署日前公告公費四價流感疫苗採購結果，國光生技得標327.5萬劑，占總採購量5成以上，總金額新台幣7.86億元；賽諾菲（Sanofi）標得190萬劑，東洋有113萬劑，首度突破百萬劑。

衛福部疾病管制署今年釋出630萬劑公費流感疫苗採購數量，國光生依舊拿下最大占比，共計327.5萬劑，但比率從去年的58%降至52%；賽諾菲今年總量190萬劑，比重增至30.13%；東洋得標數量113萬劑，比率提升至17.9%，年增3.9個百分點。

國光生表示，自費市場部分，國光規劃提供約10萬劑四價流感疫苗供施打，確保充分滿足台灣民眾防疫需求。

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國光生表示，除了供應國內公費流感疫苗，在國際化布局方面，持續透過流感疫苗藥證申請打開市場，已取得多國藥證，外銷版圖包括亞洲、北美洲、歐洲，外銷項目包括流感疫苗成品及原液。今年外銷量及銷售地區都有新突破，預估今年流感原液加成品外銷量將首度超越國內市場，訂單持續成長，也將帶動國光生營收持續成長。

國光生技為WHO新型流感防範架構PIPF（Pandemic Influenza Preparedness Framework）的合作夥伴，並於2012年加入「國際製藥聯盟全球流感疫苗供應工作組」，與Sanofi、GSK等17個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列為聯盟成員，能參與每年季節流感選株會議，在第一時間獲得最新流感病毒監測資訊。（編輯：張良知）1110425