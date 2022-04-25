中嘉集團2021年營收近百億 寬頻業務滲透率拚5成

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（中央社記者蘇思云台北25日電）中嘉集團表示，集團易主迄今3年耕耘有成，2021年全年營收再度叩關新台幣100億元，稅後淨利連續3年超過20億元，寬頻服務在有線電視戶數中滲透率力拚5成。

寬頻及有線電視業者中嘉集團董事會今天決議通過2021年度財務報告，財報包含寬頻服務與各系統業者的營收，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，去年第4季有線電視戶數約105.9萬戶，市占率約22.3%。

中嘉集團表示，除了有線電視業務外，也以家用寬頻強攻市場，2021年適逢疫情衝擊改變民眾生活習慣，帶動中嘉的家用寬頻業務全年營收、用戶數、新用戶每戶平均收入（ARPU）飆升，三者都繳出年成長10%以上的成績，寬頻用戶滲透率更衝破4成邁向5成大關。今年第1季寬頻總用戶再創佳績，相較去年同期年成長逾10%。

中嘉集團表示，近年寬頻多元應用興起，看準市場趨勢，近年聚焦家用寬頻服務，除了OTT影音搭贈組合外，也推出家電商品自由選、防疫優惠等專案。在消費者在乎的上網品質部份，中嘉自易主以來，連年投資10多億元、相當於投入過半以上淨利，強化網路建設，2021年創有線電視業界之先，獲得國際測速品牌Ookla旗下網站Speedtest認證下載網速第一。

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中嘉集團指出，除了營運表現亮眼，也積極投入社會參與，2021年在疫情間捐贈4萬劑快篩試劑給警政署，推出低收用戶費用減免，並主動提供機上盒隨選視訊服務（VOD）供縣市政府上架教學節目，助學童停課不停學。

此外，中嘉也投入推廣媒體識讀，透過營隊、講座等活動將媒體識讀概念帶入社區與各級學校；2019年起在基隆、桃園、台南、高雄、台北市與新北市等六大都會區累積已舉辦超過200場活動、受惠人數破萬人，2022年更進一步攜手政治大學推動為期3年的媒體識讀教育推廣。（編輯：楊凱翔）1110425