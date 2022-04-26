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房市續熱？3月房貸與建築貸款餘額年增率雙雙上揚

2022/4/26 18:26
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（中央社記者潘姿羽台北26日電）中央銀行3月閃電升息1碼，外界緊盯房市是否因此降溫，不過央行今天公布的3月房貸餘額與建築貸款餘額不僅續創歷史新高，年增率還雙雙上揚，央行官員解釋，主要是農曆過年的季節性因素影響所致。

央行今天公布3月房貸餘額為新台幣8兆9613億元，較2月大增657億元，年增率也終止連續2個月下滑，回升至9.45%。

央行3月突襲式升息嚇壞市場，房貸餘額卻依舊攀升，媒體關注是否意味房市續熱，央行官員解釋，2月因農曆過年的因素影響，只有15個工作天，3月則有23個工作天，足足多了8天；此外，部分交屋潮或是核貸進度遞延到3月，因此3月整批分戶貸款也有增加。

官員指出，雖然房貸餘額年增率回升至9.45%，但沒有突破去年底的水準，不適合解讀為房市續熱；而央行啟動升息的時間點落在3月下旬，預估往後幾個月的數據才會陸續反映升息影響。

官員認為，央行升息過後，民眾除了考量利率提高將墊高資金成本，也可能會觀望房價變化，但自身需求才是決定購屋與否的重要關鍵，後續市場會怎麼走，仍得密切留意。

至於反映建商信心的建築貸款，3月續增至2兆8857億元，年增率也連續2個月走揚、擴大至13.64%。

不過央行官員表示，建築貸款餘額與房貸餘額同樣受到農曆春節的季節性因素影響，部分案件遞延至3月，才會使得增速放大；拉長時間來看，建築貸款餘額年增率趨勢依舊往下走，顯示建商推案態度仍偏向審慎保守。

央行官員補充，房市多空拉鋸，建商推案時會考慮得更多，但營造成本居高不下，也會墊高資金需求，這些都是影響建築貸款的因素。（編輯：林淑媛）1110426

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