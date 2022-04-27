疫情與手機上網功能受限 NCC：4G上傳速率減4.5%

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（中央社記者蘇思云台北27日電）2021年4G行動上網測速結果出爐，NCC表示，全國4G定點量測平均下載速率提升到122.53Mbps，較2020年提升2.96%；不過4G平均上傳速率下降約4.5%，主要受到疫情影響及手機終端支援受限所致。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布2021年4G行動上網速率量測結果，由財團法人電信技術中心（TTC）在去年6月至10月執行。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，定點量測由專業人員進行，包含村里長辦公室外、郵局、警察局派出所、百貨公司、衛生所、台鐵全部火車站，國家風景區、國家森林遊樂區、各捷運主要轉運站等區域，總共12092點，從中抽樣7851個量測點。結果顯示，4G全國平均下載與上傳速率分別為122.53Mbps與24.92Mbps、雲端下載速率為113.86Mbps。

翁柏宗表示，下載速率量測結果顯示，業者仍維持網路穩定運作及各種技術的應用，且使用多載波聚合（CA）以提升網路效能，使4G網路的下載頻寬及容量比109年略增。4G定點量測平均下載速率，由119Mbps提升到122.53Mbps，增幅為2.96%。

不過，在上傳速率部分則由2020年的26.12Mbps下降到2021年的24.92Mbps，降幅約4.5%。

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翁柏宗分析，主要有2個原因，第一是受到去年疫情延燒影響，民眾居家辦公、視訊會議、遠距教學等成為新常態，無法出國也導致國內旅遊人數增加，使郊區上網服務的數據使用量大幅提升，影響上網速率；第二是受到手機終端支援上傳速率的能力限制，目前多數手機尚不支援CA功能，以致上傳速率略為下滑。

媒體詢問何時會量測5G速率情形，翁柏宗表示，今年會啟動六都的5G速率量測工作，預計明年公布5G速率量測報告，不過也強調4G跟5G預計還會共存很長一段時間。（編輯：楊凱翔）1110427