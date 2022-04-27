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譜瑞-KY首季賺逾2個股本 第2季營收估增5.7%

2022/4/27 16:46
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（中央社記者張建中新竹27日電）高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY第1季獲利創單季新高，賺進超過2個股本，每股純益20.91元。譜瑞-KY預期，第2季營收可望季增5.7%，將續創歷史新高。

譜瑞-KY下午召開線上法人說明會，公布第1季營運結果。受惠商用筆記型電腦與平板電腦市場需求強勁，譜瑞-KY第1季營運表現淡季不淡，季營收2.1億美元，約新台幣58.98億元，季增9.1%，創歷史新高。

譜瑞-KY第1季毛利率47.82%，較去年第4季略降0.56個百分點，稅後淨利達16.56億元，季增13.17%，刷新單季獲利歷史新高，每股純益約20.91元。

展望未來，譜瑞-KY預期，第2季營收將約2.12億至2.32億美元，以中間值2.22億美元計，將較第1季再增加5.7%，毛利率將約在44.5%至48.5%間。

譜瑞-KY董事會今天決議，去年下半年度將每股配發18.23元現金股利，預計8月23日除息，現金股利將於9月20日發放。（編輯：楊蘭軒）1110427

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