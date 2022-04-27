3月景氣燈號跌至綠燈 分數下探16個月以來新低

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國發會27日公布3月景氣燈號，告別了代表景氣「趨熱」的黃紅燈，轉呈代表「穩定」的綠燈。國發會表示，後續發展需密切關注。圖為台北車站前的上班族。中央社記者王飛華攝 111年4月27日

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會今天公布的3月景氣燈號告別代表景氣「趨熱」的黃紅燈，跌至綠燈，綜合判斷分數也下探16個月以來新低；國發會坦言景氣擴張力道趨緩，且因不確定性增加，第2季經濟成長挑戰較大。

國發會指出，3月景氣對策信號綜合判斷分數為31分，月減3分，由於分數跌破32分的黃紅燈區間下緣，景氣燈號轉呈綠燈。

景氣領先指標則連續5個月下滑，累積跌幅為1.68%，同時指標經回溯修正後，也已連續4個月下滑、累計跌幅0.82%。

不過國發會經濟發展處處長吳明蕙說明，綠燈代表景氣「穩定」，領先指標下滑但幅度不大，不需要過於擔心；景氣擴張力道趨緩反映各種不確定性帶來的風險，國內經濟還是穩定成長。

進一步觀察景氣燈號9項構成項目變化，機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加1分，但股價指數、製造業營業氣候測驗點均從黃紅燈轉呈綠燈，分數各減少1分，且工業生產指數由黃紅燈落至黃藍燈，分數減少2分；綜合計算後，綜合判斷分數減少3分、降至31分。

吳明蕙說明，去年經濟成長亮眼，使得各項經濟數據年增率衝高，而在高基期的情況下，今年很難繼續高速成長。

另一方面，以這次分數掉2分的工業生產指數為例，吳明蕙直言，背後有很多因素，電子零組件業是因為基期墊高，汽車及零件業受缺料影響，基本金屬及化學材料業則因產線檢修；整體來看，工業生產指數燈號跌落黃藍燈並非因為需求減弱所致。

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不過吳明蕙坦言，受到俄烏戰爭影響，全球經貿成長步調放緩，且國際機構紛紛下修全球經濟成長率預測值，未來全球經濟減緩、需求下滑是個必須留意的下行風險；此外，中國封城對供應鏈影響到什麼程度也有待觀察，「看未來景氣時，很難判定到底有怎樣絕對走向，要持續關注」。

吳明蕙補充，後續要密切關注國內外經濟局勢發展，第2季經濟挑戰也會加大，但也不必對經濟前景過於悲觀，景氣燈號的綜合判斷分數31分仍是綠燈區間上緣，且沒有看到景氣反轉向下的跡象，「景氣還是擴張，只是力道趨緩」。（編輯：黃國倫）1110427