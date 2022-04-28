日月光旗下環旭電子首季獲利年增79%

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）半導體封測廠日月光投控旗下環旭電子第1季稅後獲利人民幣4.39億元，大幅年增79.4%，每股基本純益人民幣0.2元。

展望第2季營運，環旭表示，儘管COVID-19疫情變數使得經營成本增加，預期營業利潤率仍可較去年同期明顯改善，預估第2季營收可較去年同期成長20%至25%。

環旭電子今天公布第1季財報，單季營收人民幣139.54億元，較去年同期109.35億元成長27.61%，單季稅後獲利人民幣4.39億元，較去年同期2.45億元大增79.4%，第1季每股基本純益人民幣0.2元，優於去年同期EPS 0.11元。

從產品應用來看，環旭第1季通訊用產品營收較去年同期增加35.5%，占第1季營收比重約39.6%；首季消費電子類產品營收年增15.65%，占第1季營收比重28.6%；電腦和儲存產品營收年增41.85%，占第1季營收比重10.1%；工業產品營收年增14.73%，占首季營收比重13.6%；車用產品營收年增52.64%，占首季營收比重6.4%。

環旭持續增資子公司越南廠，擴充穿戴電子晶片封裝和電子代工服務（EMS）製造；環旭今年也將量產電動車用逆變器IGBT和第三代半導體碳化矽（SiC）電源模組，並強化電動車相關動力生產及測試技術。（編輯：郭無患）1110428