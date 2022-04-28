疫情干擾母親節聚餐商機 網購外帶訂單轉強

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（中央社記者江明晏台北28日電）本土疫情持續拉警報，今年母親節聚餐檔期商機恐受波及，但業者觀察訂位數仍維持7、8成左右的水準，另一方面外帶和宅配需求轉強，訂單數大幅成長。

本土疫情持續升溫，連鎖餐飲龍頭王品集團表示，五一連假、母親節檔期餐飲剛需仍在，疫苗覆蓋率大提高，民眾的恐慌心理已較去年5月時下降，各品牌目前內用訂位還有7成左右，但外帶和宅配「自煮」需求也持續高漲。

王品集團表示，旗下線上零售平台「瘋美食購物網」，4月訂單量激增2.4倍，其中氣炸美食醃漬檸檬雞翅，因省時方便單月熱銷千隻、最受歡迎，另外德國豬腳、黑椒牛小排銷量成長也逾2成。

乾杯集團表示，受到本土確診案例增加影響，今年母親節訂位狀況較往年減少2至3成，但同時也觀察到許多消費者改以外帶、外送在家享用餐點，近一週的外賣比例，相較於上週約提升3成，有持續成長的趨勢。

順應居家防疫趨勢，乾杯集團旗下品牌提供各式餐點外送服務與外帶優惠88折起，自有電商平台「乾杯超市」更祭出限量75折優惠。

疫情影響2年多以來，許多消費者已習慣美食外帶與內用交替輪流的消費方式，近期本土疫情升溫，外帶需求相應增加，君品酒店表示，連日來接聽超過上百通的詢問外帶美食電話，母親節中式極品海陸分享餐更在這週末2日內被預訂了200多套，君品酒店也重啟當日現作外帶餐點，主攻近期母親節與端午節家宴市場。

漢來美食指出，今年母親節檔期旗下吃到飽餐廳「漢來海港」訂席大概仍有7至8成滿，相比沒有疫情時當然有落差，但狀況已經比去年本土疫情時好，以5月7日和8日來說，午餐訂位大概8至9成，晚餐訂位大概逾7成，下週也會開始推外帶餐點，滿足市場需求。

台北晶華酒店推出各式內用大餐外，各餐廳也開放訂購「母親節闔家外帶餐」，市場首見的「孝親餐飲巴士」也將於5月7日及8日限定啟程。

此外，今天起實名制退場，不少消費者仍對外出聚餐感到憂心，台北亞都麗緻大飯店表示，旗下全體員工皆打滿三劑，並強調用餐安全距離，也透過次回消費套餐升等的方式，回饋打滿三劑疫苗或快篩陰的消費者。（編輯：趙蔚蘭）1110428