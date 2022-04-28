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日月光投控首季毛利率與獲利創同期高 每股賺3.01元

2022/4/28 15:35
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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）半導體封測廠日月光投控第1季稅後獲利新台幣129.07億元，創同期新高，每股基本純益3.01元，投控第1季營收、毛利率、獲利均創同期新高。

日月光投控今天下午舉行線上法人說明會，並公布第1季綜合損益，以擬制性基礎來看，單季合併營收1443.91億元，比去年第4季1661.58億元減少13%，較去年同期1138.43億元成長27%，創同期新高。

投控表示，首季高效能運算（HPC）、網通和車用晶片封測營收表現佳。

投控第1季合併毛利率19.7%，創單季次高，也是同期新高，較去年第4季18.9%增加0.8個百分點，比去年同期18.3%增加1.4個百分點；單季合併營業利益161.13億元，營益率11.2%，較去年第4季11.3%微減，比去年同期9.1%增加2.1個百分點。

投控第1季稅後獲利129.07億元，較去年第4季144.59億元減少11%，比去年同期79.81億元增加62%，創同期新高；單季每股基本純益3.01元，低於去年第4季EPS 3.37元，優於去年同期EPS 1.85元。

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觀察半導體封測銷售，第1季通訊占比約52%，電腦占比16%，汽車和消費電子及其他比重約32%，前10大客戶占比約59%，打線機台數2.58萬台，測試機台5012台。

日月光投控表示，提供擬制性財務資訊，有助分析去年第4季處分中國子公司財務結果，擬制性財務資訊是基於日月光投控及中國子公司歷史財務報表，並考量假設相關處分發生在去年第1季及去年第4季的影響。（編輯：楊蘭軒）1110428

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