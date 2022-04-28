瑞儀首季獲利同期新高 因應中國封控且戰且走

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（中央社記者潘智義台北28日電）背光模組廠瑞儀光電董事長王本然今天在法人說明會表示，受中國因應疫情採取封控措施影響，4月訂單約40%落後出貨，但訂單仍然掌握。

瑞儀今天公布2021年度每股稅後盈餘新台幣11.16元，連續4年賺進一個股本；受匯兌挹注，2022年第1季每股稅後盈餘4.47元，為歷年同期新高。

王本然指出，對於中國封控感到很無奈，4月初沒想到事情會變這麼複雜，因大家沒辦法事先想到問題，互相「卡來卡去」，4月受影響的訂單不會不見，但只能落後出貨，看5月能否調整更到位。

他表示，4月初對今年評估還滿意，與去年比較都是可接受範圍，但現在卻只能且戰且走。

法人指出，受到中國封控影響，面板背光模組無法如期運抵上海，當地筆電代工廠只能延後出貨。另外，去年第1季仍有出貨12.9吋平板電腦背光模組，在去年第2季就沒有出貨，今年第1季少了12.9吋產品，但與去年同期相比，獲利依然亮麗。

瑞儀光電統計，2021年度合併營收為569億元，年增1.5%；營業毛利為106億元，年減1.1%；稅後淨利為52億元，年減0.7%，每股稅後盈餘11.16元；另2022年第1季合併營收144億元，季減4.7%、年增2.2%；營業毛利26億元，季減9.9%、年增5.3%；稅後淨利為21億元，季增115.9%、年增24.6%，每股稅後盈餘為4.47元，為歷年同期新高，淡季不淡。

瑞儀發言人張紋祥說明，2021年度合併營收569億元，較2020年度561億元略增1.5%，主因宅經濟趨勢成長，使桌上型電腦、平板電腦及筆記型電腦出貨量顯著增加；將主力配置於較具競爭力的產品線，於下半年已不再出貨電視及手機量，轉為生產利基產品。

瑞儀統計，2021年毛利率18.55%，較2020年度19.03%略降0.48個百分點，主要受到中國基本工資調漲及用人招募費用增加等影響，雖未能延續毛利率近5年的成長趨勢，但18.55%仍為瑞儀上市以來的次高紀錄，每股稅後盈餘達11.16元，連續4年賺超過一個股本。

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瑞儀與策略夥伴合作開發車載產品，已通過面板客戶及車廠客戶認證，成功進入歐美知名車廠供應鏈，因車用面板產品生命週期長，量產後營收貢獻穩定且利潤佳，可望成為瑞儀繼平板電腦、筆記型電腦後的另一利基型產品，但去年占營收比重僅2%。

2021年度車載產品出貨量較2020年度成長逾6成，瑞儀預估2022年全年出貨量仍可維持雙位數成長，車載產品對營收占比可望上揚。（編輯：楊凱翔）1110428