豐興首季每股賺1.51元 下游買盤已提早復甦

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（中央社記者賴言曦台北28日電）豐興鋼鐵今天公布今年第1季營收為新台幣99.48億元，年增26%；稅後淨利8.77億元，季減28%、年增30%，每股稅後盈餘（EPS）1.51元。

豐興今天召開線上法人說明會，今年第1季型鋼銷售21.82億元、條線30.97億元及鋼筋46.61億元，分別年增23%、14%及37%，產品銷售占比為型鋼22%、條線31%、鋼筋47%；內銷占整體銷售91%、外銷占比9%。

豐興主管說明，豐興的鋼筋今年1月、2月在國內市占率達14%，優於去年；條線下游買盤提早復甦，2月、3月銷貨表現優於預期；型鋼外銷雖受年初東南亞疫情影響出貨遞延而減少，但內銷仍維持成長。

生產規劃方面，豐興主管表示，今年已租入儲區用地，將有效提高庫存天數；生產作業維持離峰生產模式，但今年因方案改變，預估總體生產時間可望比去年多。

展望後市，豐興主管認為，鋼筋等產品長期需求強勁，今年4月國際原料行情回落，有利盤價持穩的型鋼等產品擴大利差；而廢鋼等盤價仍可能走高，後續有待觀察國際行情變動情況。

此外，豐興轉投資的豐堉資源已陸續竣工，豐興主管說明，因目前缺工、缺料影響，預計豐堉資源將於今年第2季開始實測。（編輯：張良知）1110428