將來銀行開業首月存款戶數近6萬 25到44歲占2/3

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（中央社記者蘇思云台北29日電）純網銀將來銀行開業首月成績單出爐，將來銀行今天表示，開戶數已近6萬戶，約有2/3客戶年齡層落在25到44歲，每戶存款平均餘額超過新台幣7萬元，約是業界常見數位帳戶品牌的2倍。

台灣3家 純網銀 純網銀小百科 純網銀與傳統銀行不同處 純網銀與傳統銀行提供的業務範圍相同，最大差異在於幾乎所有業務都經由電腦或行動裝置上網處理，不受時間、空間限制。除了總行及客服中心，依規定不得設立實體分行等任何分支機構、營業據點。

傳統銀行的網銀是實體分行的延伸，屬於銀行的其中一項服務，作用在降低服務成本並提升營業效率。 數位銀行跟純網銀一樣嗎？ 數位銀行不是純網銀也非傳統銀行，數位銀行可以設立實體分行但沒有紙本存摺，服務範圍與傳統銀行相同，但皆透過網路服務。 看更多 關閉 樂天國際銀行、連線銀行（LINE Bank）、將來銀行都已正式開業。

將來銀行今天發布新聞稿，開業首月存款戶數已近6萬戶，根據內部分析，用戶以25到34歲、35到44歲為大宗，各自占總客戶數的1/3。除了有近千位剛滿20歲的年輕人辦了將來銀行數位存款帳戶作為自己的成年禮外，也有70、80歲的銀髮族開立帳戶。

細看客戶數地理分布區域，將來銀行指出，大台北都會區（北北基桃）占客戶數53%，比重最高；如果用單一縣市來看，前5名居住地分別是新北市（24%）、台北市（18%）、台中市（12%）、桃園市（10%）、高雄市（10%），大致上跟台灣人口地理分布相近。

至於將來銀行獨創的「帳號自由選」機制，將來銀行表示，有53%客戶採用自由選擇10碼銀行帳號的機制，把自己的帳號客製化，另外有43%客戶選擇把手機號碼當作自己帳號，比例也不低，顯示進入行動世代後，手機號碼似乎有成為數位大環境下「類身分證字號」的趨勢。

將來銀行總經理許柏林表示，將來銀行秉持「還你沒想過的自由」品牌主張，將持續推出更多安全、便利與超值產品與服務，未來將分段推出各項活動，並建構生態圈多樣應用場域，讓數位服務能更良好融入一般生活。

為慶祝開業滿月，將來銀行5月起加碼推出刷卡滿額享活存3%限額優利活動，使用將將卡消費滿1688元，次月送一張加息額度最高6萬、連續加息30天的N倍券，動用後活存利息將高達3%。因應5月繳稅季的到來，將來銀行也提供「有薪族貸高樂」專案。

在將來銀行開業滿月之際，中華信評今天公布將來銀行的長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA-1」，長期的評等展望為「穩定」。

中華信評表示，評等結果代表將來銀行相對其風險結構而言，具備非常強健的資本水準。主要股東包含中華電信與兆豐銀行等都對其提供專業領域支援，且中華電信與全聯都有強健的客戶基礎，有助將來銀行未來業務穩健成長。

根據金管會統計與業者揭露的數據，LINE Bank日前透露開業週年戶數突破110萬戶，樂天銀到去年底約6.7萬戶。（編輯：張均懋）1110429