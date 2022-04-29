路易莎咖啡結盟北捷 首間聯名店落腳大安森林公園

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（中央社記者江明晏台北29日電）興櫃股路易莎今天宣布，與台北捷運公司合作開聯名店，首店落腳大安森林公園，5月1日開幕。未來除了開設位於捷運行政大樓的北捷總部旗艦店，也將在適合的捷運站設點。

本土連鎖咖啡品牌路易莎今天發布新聞稿宣布，與台北捷運公司創新合作聯名店，5月1日起在大安森林公園開幕，第2家聯名門市將在位於中山站或雙連站附近的捷運行政大樓一樓，開設北捷總部旗艦店，未來也將尋覓更多適合的捷運站設點。

路易莎指出，首創的Metro Taipei X LOUISA COFFEE聯名店是全新品牌，馬克杯、外帶杯等周邊商品皆有全新設計，店內餐點也是獨家特製。

路易莎近年發展特色店型「全方位生活門市」，免費提供無線上網、書桌及交誼空間。目前連鎖門市已超過500家，其中有至少145家為直營，並設有烘豆廠、麵包廠、烘焙廠、餐食廠及物流中心，陸續導入現代化的智慧化供應鏈。

未來在台灣展店策略上，路易莎表示，將持續開發「新藍海」，往地方創生及校園發展，例如：台北萬華東園門市、士林門市、建成圓環門市、天母米蘭門市等，成為老街新指標，也創造遠高於一般街邊店的營收。（編輯：翟思嘉）1110429