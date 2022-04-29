威鋒估第2季業績恐季減 全年展望審慎樂觀

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（中央社記者張建中新竹29日電）隨著時序步入傳統淡季，加上中國封城影響，高速傳輸介面晶片廠威鋒預期，第2季業績恐將較第1季下滑，不過，仍可望優於去年同期水準，今年整體展望審慎樂觀。

威鋒下午舉行線上法人說明會，說明第1季營運結果。威鋒第1季營收與獲利同創歷史新高，季營收新台幣9.84億元，季增4%，年增36%，毛利率53%，落在預期的50%至54%區間，稅後淨利2.88億元，季增17%，年增56%，每股純益4.23元。

展望未來，威鋒副總經理陳鴻文表示，第2季為傳統淡季，且中國大陸封城管制措施將衝擊整個產業供應鏈，預期今年第2季業績將較第1季下滑，不過，仍可望較去年同期成長。

陳鴻文說，今年營運挑戰增加，除中國的封城，通貨膨脹將導致升息，市場資金緊縮，連帶影響對未來擔憂增加。不過，威鋒在新產品推出後，產品線增加，將有利營運成長，對今年整體營運展望審慎樂觀。

陳鴻文表示，威鋒USB4產品量產過程面臨很大挑戰，遭遇訊號穩定度等問題，積極協助客戶進行修正、克服問題，目前產品比重仍在5%以下，希望今年底前能夠達到10%以上水準。

針對晶圓代工產能方面，陳鴻文說，過去產能取得受到明顯限制，台積電是主要供應商，至明年成熟製程產能還是相當吃緊，不過，威鋒與供應商有多年合作關係，能夠比同業得到更高的支持，2021年已拿到比2020年更多產能，2022年將取得更多產能。

陳鴻文表示，威鋒過去已對客戶多次調漲產品售價，為維護長期關係，短期內不會再調漲產品售價。威鋒毛利率不會明顯下滑，將維持在50%至54%區間。

針對聯發科傳出有意切入USB4產品領域，威鋒研判聯發科應主打系統單晶片產品，應是主控端領域，隨著主控端產品增多，將刺激週邊產品需求增加，對整體市場是好事。（編輯：楊凱翔）1110429