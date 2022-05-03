立院三讀 網路商品販售平台納入規範

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立法院會3日三讀通過修正商品標示法部分條文，將網路商品販售平台納入規範；條文也修正一律須先通知改正後始得處罰的機制，於違法情節重大或商品對身體或健康有立即危害時，得逕予處罰。圖為立法院副院長蔡其昌敲槌。中央社記者謝佳璋攝 111年5月3日

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（中央社記者范正祥台北3日電）立法院會今天三讀通過修正商品標示法部分條文，將網路商品販售平台納入規範；條文也修正一律須先通知改正後始得處罰的機制，於違法情節重大或商品對身體或健康有立即危害時，得逕予處罰。

因應現代商業環境發展及增進保護消費者權益，行政院提出商品標示法修正草案函請立法院審議。

另外，民進黨立委陳素月、羅致政、蘇治芬和台灣民眾黨團及國民黨立委楊瓊瓔，也分別提案，併案審查。

近年來消費者採網路購物方式的比例逐漸提高，為加強網路商品管理，立法院會三讀通過修正條文，增訂地方主管機關得派員至製造商、委製商、進口商、分裝商或其他商品製造、存放或分裝場所檢查；相關場所的負責人不得規避、妨礙或拒絕，並應提供相關資料。違者可處新台幣2萬元至20萬元罰鍰，並得按次處罰。

將網路商品販售平台納入規範，也是這次修法的重點之一。考量網路平台販賣的商品，如有違法的疑慮時，因無實體店面，難以掌握相關違規事證，三讀通過的修正條文，增訂地方主管機關於必要時，得令網際網路平台業者提供刊登者、供貨者或販賣業者的相關資料。違者同樣可處2萬元至20萬元罰鍰，並得按次處罰。

因應科技發展並接軌國際，這次修法也規範中央主管機關得視科技、產業或經濟發展情況，公告特定類別的商品得採用包含二維條碼或QR Code等電子標示方式。

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由於現行條文對違規業者是先施予限期改正，屆期未改正才處罰，遭議緩不濟急，難以遏止重大違規案件，基於公益和保護消費者身體健康安全，這次修法增訂，違法情節重大或商品對身體或健康有立即危害時，地方主管機關得逕予處罰，並令其限期改正。另保留現行規範，必要時，得令其停止營業6個月以下或歇業。

行政院評估，完成立法程序後，有助於因應現代商業環境及保護消費者權益。（編輯：郭無患）1110503