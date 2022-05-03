外資買超青睞面板股 航空與金控土洋對作

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美國聯準會利率決策會議在即，台股價跌量縮觀望，成交值不到2000億元創18個月低量，投信連14日買超、外資連2買，面板股成為外資青睞標的，航空和金控股則是土洋對作。

台股加權股價指數今天下跌93.28點，收在16498.9點，成交值新台幣1771.03億元。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超7.45億元，其中自營商賣超13.98億元，投信買超17.02億元，外資及陸資買超4.41億元。

根據統計，投信已經連續14個交易日買超台股，外資則是連2個交易日買超；2月7日農曆春節後開紅盤以來，投信法人僅4天賣超台股，累計買超達1078億元，今年迄今買超累計達1258億元，相較之下，農曆春節後開紅盤以來，外資累計賣超台股達6804億元，今年迄今累計賣超達7180億元。

觀察外資買賣超個股動向，面板雙虎群創和友達成為前2大青睞標的，各買超3.72萬張、2.21萬張；新光金、玉山金、中鋼、長榮航、開發金、聯電、元大金、永豐金、台積電，成為外資今天調節前9大個股，前2大分別賣超1.85萬張、1.14萬張；外資今天賣超聯電4024張、賣超台積電3540張。

相較之下，投信今天買超華航和長榮航各4533張和3078張；買超永豐金、開發金、中信金各1728張、1698張、1551張。

展望台股後市，群益期貨分析師容逸燊下午接受中央社記者電訪表示，選股不選市為主，電子權值股近期回測低點，可望止穩打底，預期在800點至1000點區間震盪。

不過容逸燊指出，電子股若持續低檔整理，台股上攻不易，預估短線重心轉向航運等傳產族群，中國上海和昆山地區陸續解封後，航運將有急單挹注；此外，美國聯準會（Fed）升息態勢明確，金融股中長期有利多行情加持。（編輯：張均懋）1110503