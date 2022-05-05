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台積電早盤股價大漲10元 市值回升至14兆元

2022/5/5 09:15（5/5 09:32 更新）
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台積電股價5日走高，早盤最高達新台幣544元，大漲10元，市值回升至14兆元之上。（中央社檔案照片）
台積電股價5日走高，早盤最高達新台幣544元，大漲10元，市值回升至14兆元之上。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹5日電）美股大漲，費城半導體指數勁揚3.9%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.52%，台積電今天股價同步走高，早盤最高達新台幣544元，大漲10元，市值回升至14兆元之上。

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息2碼，主席鮑爾（Jerome Powell）淡化未來一次激進升息3碼的可能性，美股全面大漲。道瓊工業指數上漲932.27點，漲幅2.81%；那斯達克指數上揚401.1點，漲幅3.19%。

費城半導體指數揚升118.89點，漲幅達3.9%。台積電ADR收在95.99美元，上漲2.36美元，漲幅2.52%，市值4978.38億美元，位居全球第10。

台積電今天股價走勢強勁，早盤達新台幣544元，上漲10元，市值增加2593億元，攀高至14.1兆元，並貢獻大盤指數約83點。（編輯：楊蘭軒）1110505

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