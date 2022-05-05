在野黨議員質疑實名制快篩標籤 經濟部澄清

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（中央社記者曾智怡台北5日電）針對國民黨議員質疑實名制快篩試劑標籤，經濟部回應，目前實名制的羅氏快篩試劑，是指揮中心直接與羅氏原廠採購，進入台灣必須貼上中文標籤，除加註「政府專用」字樣外，其餘標示都與羅氏五劑裝原先標籤一致。

台北市議員徐巧芯昨天在臉書發文質疑，中央選定的快篩供應商台灣羅氏，經銷商「牛耳國際生技股份有限公司」代理人蔡朝是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥。

經濟部昨晚透過臉書澄清，指揮中心是直接徵用快篩，和代理商無關。徐巧芯在貼文底下回應，民眾現在買的政府專用快篩試劑上就寫「牛耳國際生技有限公司」，若要澄清是不是要把所有試劑上的經銷商劃掉？

經濟部今天發布新聞稿重申，羅氏、亞培為全球最知名檢驗試劑品牌之一，這次指揮中心徵用羅氏快篩做實名制，由於防疫需求，因此考量班機時效、航運成本、交易金額及金融保證等因素，政府是直接徵用羅氏公司所生產的快篩試劑，與國內經銷商牛耳公司並無關聯。

針對標籤議題，經濟部說明，羅氏公司所生產的醫療器材，品管規定本就要產品上標註經食藥署審核通過的輸入字號，並以中文載明進口商與經銷商的相關資料。

經濟部進一步說，台灣羅氏公司於2021年進口家用快篩試劑到零售通路市場販售，就已委託既有經銷商牛耳公司協助產品販售、諮詢與客服等相關工作，所以原本在產品標示上，就有牛耳公司的相關資訊。

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經濟部表示，考量從各國調來的快篩現貨沒有中文標示，因此在進入實名制販售時，必須貼上中文標示，相關標示與羅氏原來在台銷售的說明完全一樣，只是為了避免實名制遭轉售，因此在說明標籤上加註政府專用，才能與原本零售通路有所區隔。

經濟部說，「相關的質疑已經從質疑經銷商變成檢視標籤，一變再變的爆料，也改變不了指揮中心直接跟羅氏徵用快篩現貨，與經銷商沒有關聯的事實」，呼籲國人持續注意指揮中心發布的防疫資訊，齊心防疫，度過疫情。（編輯：楊凱翔）1110505