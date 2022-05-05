光寶科受中國封控影響 4月營收月減9%

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）光寶科技4月份合併營收新台幣138億元，光寶科表示，雖因供應鏈上下游受中國大陸華東封控影響，月減9%；然透過跨區域多元生產基地、彈性迅捷的產能調度，營收年增1%。

光寶科表示，受惠於產品組合持續優化、核心事業終端市場需求穩定成長，累計今年1至4月合併營收550億元，年增7%。

光電部門4月份營收占整體21%；光寶分析，全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控、高階電源與綠能等市場需求穩定，光電感測模組應用於穿戴裝置、AR、VR與高階Mini LED應用出貨暢旺，加上電動車充電裝置與車用LED照明產品出貨增加，帶動光電部門營收同比持續成長。

雲端及物聯網部門月營收續創新高、占整體35%，已連續4個月超過整體營收3成；雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增11%。

資訊及消費性電子部門營收占比達44%；其中，高階筆記型電腦、遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品、雷射多功能事務機種市場需求穩定。（編輯：黃國倫）1110505