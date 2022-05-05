中光電股價走跌認列損失 彩晶首季每股虧損0.15元
2022/5/5 20:05
（中央社記者潘智義台北5日電）面板廠瀚宇彩晶今天公布第1季營運結果，營業利益約新台幣2.94億元，本業轉佳，業外因轉投資中光電股價下跌，認列評價損失，第1季淨損4.29億元，每股虧損0.15元。
彩晶統計，第1季銷貨收入淨額約49.56億元，較2021年第4季52.68億元減少約6%；毛利率約15%，營業利益約2.94億元，本期淨損4.29億元，基本每股虧損0.15元。
彩晶至第1季底每股淨值約17.25元，第1季毛利率、營業利益率、營業利益及折舊攤銷率及淨損率分別為15%，6%，19%及-9%。
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彩晶發布新聞稿指出，2022年第1季總出貨量較2021年第4季減少約6.2%，達403萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約44美元。
彩晶說明，第1季中小尺寸面板出貨量約9347萬片，大尺寸面板出貨量約28萬片，自有品牌產品出貨量約7萬台。在產品組合方面，6吋以下手機面板產品占總銷售金額29%，6.1至10.4吋中尺寸平板電腦相關產品占總銷售額58%，11吋以上大尺寸面板產品占12%。（編輯：張均懋）1110505
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