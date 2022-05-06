聯發科歡慶25週年 以互動網站開箱各地辦公室

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）聯發科歡慶成立25週年，董事長蔡明介期許，聯發科能夠成為在半導體產業真正擁有獨特地位的世界一流科技公司。聯發科並製作週年專屬互動網站，讓外界可身歷其境參觀總部及各地辦公室。

聯發科成立於1997年5月28日，今年以From One to Number One為主題，特別製作25週年專屬網站，開放公司內外觀眾皆可參訪的互動網站，提供沉浸式的體驗，讓全球員工及外界身歷其境觀賞聯發科技總部大樓，跨越時區與地域線上相遇，內容包括開箱全球各地辦公室介紹，一起走過橫跨三大洲的據點。

聯發科表示，今年的主題From One to Number One，是顯示每個人的力量都至關重要。蔡明介也期許聯發科的全體員工，能夠秉持From One to Number One的精神，一起朝成為在半導體產業真正擁有獨特地位的世界一流科技公司努力。

蔡明介於紀念影片中前往聯發科於竹科創新一路的「起家厝」，回顧剛創業的篳路藍縷，從光碟機CD-ROM的控制IC進入DVD播放器，細數當年的點滴。

聯發科並邀請全球1.9萬名員工分享在聯發科工作對他們的意義，收到超過1500份投稿，並從中選出130位員工將其投稿文字搭配個人照片做成肖像畫，將於5月26日起於總部進行實體展覽及網站線上展覽。（編輯：張良知）1110506