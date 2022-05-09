佳世達首季本業獲利下滑 拚營運逐季走高

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（中央社記者潘智義台北9日電）因中國封控、原物料上漲、通膨壓力，液晶顯示器廠佳世達公布第1季營業淨利較去年同期減少23%，董事長陳其宏今天在線上法人說明會表示，接下來會一季比一季好。

陳其宏說，將以高附加價值事業獲利過半為目標，持續優化現有事業、擴大醫療、加速解決方案及布局5G網通事業。

佳世達公布第1季財報，合併營收609億元，較去年同期增加100億元，年成長20%，受到原物料、費用上漲及產品組合變動影響，營業淨利13.24億元，較去年同期減少3.94億元，年減23%。

佳世達業外受到權益法收益及處分利益減少影響，較去年同期減少11.7億元，歸屬於母公司業主淨利5.34億元，每股稅後純益（EPS）為0.27元。

對於第2季展望，陳其宏說，看好各事業均可維持成長動能，但大環境仍應審慎應對，在疫情影響與供需狀況的挑戰下，維持今年營運逐季走高的看法。

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佳世達總經理黃漢州表示，為打造價值轉型升級基礎，今年以來持續強化投資，近期明基三豐與康科特宣布將共同投資成立明悅智醫，服務數位牙科醫療管理需求，日前羅昇強化綠能布局，投資德國UPS產品及服務供應商BlueWalker；精實聚焦並處分非核心事業。

佳世達將在30日舉行股東常會，董事會已通過將配發現金股利2.5元，由於轉投資公司已陸續公布股利政策，預計今年來自轉投資公司現金股利及減資，可挹注現金流入約24億元。（編輯：張均懋）1110509