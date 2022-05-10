美股大跌 帶動亞股跌多漲少

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（中央社香港10日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）升息、通膨飆升和中國因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施長期封鎖措施，使投資人擔憂加劇，導致美股昨天大跌，帶動亞股今天跌多漲少。

中國4月出口驟降，歸咎於北京對COVID-19採取嚴格的清零政策，導致數以百萬計民眾陷入封城。

ACY證券（ACY Securities）首席經濟學家班奈特（Clifford Bennett）說：「股市大幅下跌已經持續好幾個月了。戰爭、通膨、升息和供應鏈中斷的基本面，都是單獨的重大不利因素。」

聯準會升息0.5個百分點，並表示未來將更積極升息，以應對創下數十年新高的通膨後，美股上週稍晚大跌。

中國數十個城市進入防疫封鎖，從製造中心深圳、上海到糧食大省吉林省等地，在近幾個月對供應鏈造成嚴重破壞，引發全球通膨壓力。

今天下午亞股跌幅有所緩解。日本投資人擔心美國收緊貨幣政策，東京股市下跌0.6%。香港、首爾、雪梨、威靈頓、新加坡、馬尼拉和雅加達股市都收跌。

曼谷、上海和台北股市則收漲。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110510