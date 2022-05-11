費半指數勁揚 法人：有利台股反彈

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（中央社記者潘智義台北11日電）雖然美股走勢分歧，但法人認為，與台股連動密切的費城半導體指數大漲，加上台股昨天開低收小紅，在16000點有撐，接下來仍有反彈的機會。

由於美國公債殖利率下滑，國際油價在全球通貨膨脹攀高和經濟成長放緩疑慮下重挫，美股走勢震盪、分歧。

道瓊工業指數10日小跌84.96點或0.26%，以32160.74點作收；標準普爾指數小漲9.81點或0.25%，收在4001.05點；科技股那斯達克指數大漲114.42點或0.98%，收11737.67點；費城半導體指數勁揚71.022點或2.51%，收2900.125點。

台股10日早盤急殺314.48點，但指數震盪翻紅，收在16061.70點，上漲12.78點，力守16000點整數關卡，成交值新台幣2560.81億元，加計盤後交易約2614.92億元。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股10日開低收紅具指標意義，尤其跌深電子股反彈，遇到16000點有撐，市場可望維持熱度，仍有機會持續反彈。

黃文清認為，短線可挑選跌深電子股逢低分批買進，其次才考慮航運、原物料股，下半年展望佳的電子股優先布局，上市櫃公司陸續召開股東會，也有機會搭配股東會行情順勢反彈。

產業消息部分，萬海10日公布4月合併營收247.46億元，年增65.65%。展望後市，萬海表示，中國大陸五一長假後，出口逐漸回暖，但美西碼頭工人換約談判等影響下，航運業仍充滿挑戰。

自行車雙雄的巨大因中國封控影響，10日公布4月營收58.46億元，月減34.6%，年減15.42%；美利達4月合併營收27.06億元，月減18.88%，則因台灣出貨歐洲航班不順所致，但年增12.38%。

鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢受惠於多角化經營及全球布局，10日公布4月合併營收81.7億元，續創歷年同期新高，月減14.6%，年增16.4%。中國封控雖使樺漢部分訂單遞延出貨，但生產動能未受影響。

金屬機殼廠可成10日公布第1季財報，因營收規模減少、地緣政治動盪導致原物料價格飆漲，首季毛利率、營業利益率皆下滑，稅後淨利20.57億元，季減39%，年減18.1%；每股盈餘2.81元。（編輯：郭無患）1110511