士電首季獲利大增127%創次高 每股賺1.38元

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）士林電機第1季稅後獲利新台幣7.19億元，大幅季增127%，創歷史單季次高，每股基本純益（EPS）1.38元。

士電今天下午公布第1季綜合損益，單季合併營收77.4億元，僅次於2009年第2季，創歷史單季次高，較去年第4季68.64億元成長12.7%；第1季合併毛利率19.12%，是6季以來次高。

士電第1季合併營業利益8.06億元，營益率10.41%，是8季以來次高，受惠新台幣匯率走貶挹注匯兌收益，士電第1季稅後獲利7.19億元，較去年第4季3.17億元大增127%，次於2009年第2季，創單季次高，第1季每股基本純益1.38元，優於去年第4季EPS 0.61元。

展望第2季營運，士電先前表示，儘管有不確定因素，不過仍可優於預估，今年上半年營運表現可較去年同期佳，今年度目標朝向業績獲利成長邁進。法人預估，士電上半年業績可較去年同期成長近兩位數百分點。

觀察中國COVID-19疫情影響，士電表示，疫情不僅影響缺料，貨運物流也受到衝擊，交期也拉長，下半年營運有不確定性，若疫情未緩，不排除影響延續到明年。

另外，士電自結4月合併營收23.98億元，月減13.08%，較去年同期微減1.26%；累計今年前4月自結合併營收101.34億元，年增6.18%。（編輯：楊凱翔）1110511