力旺看好授權金與權利金雙成長 第2季動能可望延續

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（中央社記者張建中新竹11日電）矽智財（IP）廠力旺總經理何明洲今天表示，第2季授權金及權利金收入可望同步成長，整體營運將可延續成長動能。

力旺下午舉行線上法人說明會，何明洲說，客戶對IP需求相當強勁，特別是一次編寫記憶體NeoFuse及晶片安全矽智財NeoPUF相關方案，將帶動第2季整體授權金收入成長。

至於權利金方面，何明洲表示，受惠電源管理晶片、微控制器、指紋辨識、感測器、車用及物聯網相關應用量產增加，預期8吋晶圓權利金收入可望持續成長。

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何明洲指出，12吋晶圓的應用類別及量產規模持續增加，特別在有機發光二極體（OLED）、數位電視、WiFi 6/6E、網路、動態隨機存取記憶體（DRAM）等應用滲透率提升，將帶動12吋晶圓權利金收入強勁成長。

何明洲預期，除8吋及12吋晶圓出貨量可望成長，加上產品平均售價也將揚升，估計可帶動整體權利金成長，力旺第2季總體營運應可延續成長動能。（編輯：林淑媛）1110511