臻鼎-KY首季營收淨利創同期新高 全年估增雙位數
2022/5/11 20:39
（中央社記者吳家豪台北11日電）印刷電路板（PCB）大廠臻鼎-KY今天公布2022年第1季財報，營收新台幣339.15億元與稅後淨利27.75億元均創歷年同期新高，目前IC載板稼動率滿載，看好今年全年營收及稅後淨利將年增雙位數百分比，續創歷史新高。
臻鼎今年第1季營收339.15億元，年增24.72%，創歷年同期新高，主要受惠於電腦消費類與IC載板出貨暢旺，分別年增91%與52%。因產品組合優化，首季毛利率年增1.36個百分點至18.83%，且營業費用控制得宜，使營業淨利率年增3.65個百分點至8.54%。
臻鼎第1季稅後淨利27.75億元，年增99.56%；歸屬母公司淨利18.73億元，年增97.57%；每股盈餘1.98元，年增98%，創歷年同期新高。
臻鼎發布新聞稿指出，第1季在手機業務維持穩健下，電腦消費類與IC載板受惠於Mini LED（次毫米發光二極體）超薄板新產能逐步開出與IC載板稼動率提升，產品組合進一步優化，帶動毛利率與營業淨利率來到同期新高。
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臻鼎表示，在既有PCB業務持續穩定領先同業之餘，IC載板將是未來10年耕耘的重心領域。今年第1季臻鼎IC載板業務的營收與獲利皆提升，稼動率滿載，目前新產能開出時程皆照計畫進行。
臻鼎表示，隨著秦皇島與深圳新廠產能陸續於未來幾年開出，短期將以IC載板營收在未來4年每年成長超過50%為目標，長期致力於2030年成為全球前5大IC載板供應商。（編輯：林興盟）1110511
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