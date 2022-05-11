Gogoro攜手Metro Motor、Paz 今夏進軍以色列

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）Gogoro今天宣布與以色列的兩輪車產業領導者Metro Motor和Paz集團合作，於今年夏天在特拉維夫推出智慧電動機車和電池交換平台服務，未來也將導入其他以色列城市。

Gogoro發布新聞稿指出，Metro Motor是以色列最大的兩輪車經銷商，Paz集團是以色列天然氣和能源產業中的領導者。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，很高興能在以色列這個全球最具創新和技術發展的國家亮相，建立新時代的都會兩輪移動方式。將與Metro Motor和Paz集團兩家產業領導者合作，預計今年夏天將Gogoro最新的電池交換生態系統帶到特拉維夫的都會區，未來也將導入以色列其他城市。

陸學森指出，Gogoro成立的宗旨是透過建立新的能源補給方式，導入智慧城市生態系統，提供能源給兩輪電動機車，促使城市朝永續能源的方向轉型。目前，Gogoro每天進行約35萬次的電池交換，電池交換累積總量已超過2.9億次。

Metro Motor董事長Gadi Aviram透過新聞稿表示，Gogoro進入以色列市場對於兩輪車愛好者來說是個好消息，並且會成為Gogoro的重要成長動能。

Paz集團執行長史登（Nir Stern）則表示，很高興能把Gogoro智慧電動機車帶進以色列，一個為以色列日常生活量身打造的創新移動解決方案。（編輯：張均懋）1110511