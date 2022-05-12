振樺電首季每股賺3.02元 寫同期新高

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（中央社記者江明晏台北12日電）工業電腦廠振樺電表示，旗下3大事業動能強勁，首季合併營收年成長近35%，於淡季寫歷史單季前3高，每股盈餘3.02元，創同期新高，並看好朝逐季成長趨勢邁進。

振樺電公布財報，2022年第1季合併營收新台幣26.6億元，年成長近35%，於傳統淡季繳出歷史單季前3強佳績，其中商業物聯網（Commercial IoT）自後疫情時代強力復甦，而物聯網基礎建設（IoT Infrastructure）在料況排程持續遞延影響下，出貨達交率雖不到7成，年成長仍達23%。

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振樺電第1季毛利率35.2%，營業利益也繳出歷史第2高的成績，業外匯兌利益正向貢獻近5400萬元，淨利歸屬於母公司業主為2.26億元，每股盈餘達3.02元，寫下同期新高紀錄。

展望全年，儘管供應鏈持續干擾，振樺電看好集團3大事業（POS、KIOSK、IPC）動能強勁，朝逐季成長趨勢邁進。中長期而言，集團雙引擎成長平台已就緒；商業物聯網方面，振樺電持續以提升品牌全球市占及維運服務（Kiosk-as-a-Service）搭載率為目標；物聯網基礎建設方面則偕同策略夥伴華碩研發及強化供應鏈能量，進一步助益獲利結構。（編輯：楊蘭軒）1110512