英業達：持續北美歐洲擴產 缺料緩解後營收將成長

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（中央社記者吳家豪台北13日電）筆電代工廠英業達致股東營業報告書指出，在現有產能基礎下，配合客戶需要落實海內外分工，持續向北美及歐洲擴展生產基地，亞洲則繼續以中國及台灣為生產重鎮。

展望今年營運，英業達表示，配合全球運籌服務及供應鏈管理，預期緩解缺料影響後，營收仍將持續成長。

英業達指出，各主要研調機構均下調今年全球經濟預估成長率，歸因於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒株持續影響、俄烏戰爭引發地緣政治衝突、持續性供應鏈中斷、全球通膨攀升幅度恐高於預期等多重影響。

產品業務方面，英業達伺服器業務受惠於新平台轉換、5G整合服務及人工智慧（AI）、邊緣運算、雲端應用等訂單占比提升，今年全球市占率可望成長。

英業達表示，隨著疫情改變大眾工作型態及學習模式，筆記型電腦產品需求熱度不減，除中高階混合型商務筆電業務持續發展，並與品牌廠商合作推出電競筆電的新機種，憑藉長期研發設計及生產製造優勢，筆電營運仍可維持高檔。

智慧裝置方面，因供需缺口逐步改善，英業達預期營運將明顯優於去年，產品則專注於智慧家庭裝置、智慧穿戴及醫療應用。

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在新興事業的發展上，英業達表示，車用電子產品跨入電動車及自動駕駛系統領域，通過車廠認證後將顯著成長；醫療產品應用與各醫學中心及診所合作，提供遠距健康智慧照護及醫療平台。

英業達2021年度合併營收約新台幣5197億元，年增2.25%；營業利益約47億元，年增6.38%；因營業外收支受到閒置資產活化、導致比較基礎差異，稅前淨利約76億元，年減25.58%；歸屬母公司稅後淨利65億元，年減13.38%；每股盈餘1.82元。（編輯：楊蘭軒）1110513