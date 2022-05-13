國泰高股息ETF 第2季配息0.32元

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）素有「國民存股型」ETF之稱的國泰永續高股息ETF，今天公告2022年第二季實際配息金額，維持與首次公告時相同，每單位將發放0.32元現金股利，除息日訂在5月18日，17日為參與配息最後申購日。

根據臺灣集中保管結算所與Bloomberg資料，截至上週五，00878受益人數已達47萬6351人，衝破47萬人大關。基金規模在12日達到新台幣688億元。

聯準會如期升息兩碼，縮表計劃較預期溫和，但市場仍缺乏信心，預期在通膨回落前股市仍偏向震盪整理格局，而台股在基本面及高殖利率支撐下，相較國際股市表現跌幅稍輕。

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國泰投信ETF團隊副總鄭立誠表示，美國通膨議題隨著基期墊高之下，進入下半年後增幅將有機會趨緩，而台股方面，時序亦逐漸進入股東會旺季，若後市展望優於預期有望吸引低接買盤進駐，且過往除權息高峰時，外資呈現買超的機會較大，若後續外資賣壓減輕則有利於台股後市回穩。目前台股尚未脫離4月千點修正造成的下降趨勢線，結構上仍偏弱勢格局，建議投資人布局上可先以防禦性標的為主。

國泰投信表示，觀察近1年台股震盪期間，結合ESG與高股息理念的相關指數，表現較具支撐，以00878所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數為例，去年疫情爆發的兩段期間，台灣加權指數下挫，同一期間MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數跌幅相對較小；今年俄烏戰爭、通膨惡化，與鷹派升息政策連環上演，讓市場資金縮手，投資人信心不足下，台灣加權指數截至12日跌幅達14%，反觀MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數則僅跌4%。（編輯：黃國倫）1110513