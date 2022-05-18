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東陽攻電動車 研發前欄智能光電與真空3D透光膜材

2022/5/18 10:13
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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）汽車零配件廠東陽董事長吳永豐表示，東陽積極布局電動車應用產品，研發電動車前欄整合「光元素」的智能光電加飾技術，以及真空3D透光膜材加飾技術。

東陽將於6月17日舉行股東常會，吳永豐在致股東營運報告書中指出，因應電動車和自動駕駛發展，東陽技術研發中心另設前瞻部件組，研發各項創新項目，增加產品類別，開創新獲利來源。

近年電動車產業快速發展，傳統燃油車大量散熱需求的進氣前欄，將由外觀造型設計朝向平滑曲面的電動車前欄取而代之。

吳永豐表示，東陽設計將前欄整合「光元素」，研發智能光電加飾技術，增加整體視覺效果與資訊呈現功能，並將相關技術應用在其他包括前後保險桿、門飾板、儀表板等內外飾部件。

電動車也加速汽車電子化趨勢，觸控按鈕漸取代傳統實體按鈕，吳永豐指出，東陽使用真空3D透光膜材加飾技術，推出包括觸感紋理、觸控及隱藏式發光圖騰等智能表面飾板及圖騰氣氛燈產品。

在環保材料部分，吳永豐表示，東陽生產輕量化產品主要以塑代鋼，以及發泡成型輕量化技術。產品包括塑料尾門板、塑料引擎蓋、塑料葉子板、塑料前端框架、以及射出發泡內外飾件等，重量可減輕10%至40%，能增加燃油效率和行車里程。東陽也導入水性塗裝技術與設備，降低使用汙染性溶劑。

東陽去年合併營收新台幣183.8億元，年增6.1%，去年獲利6.87億元，年減16.11%，去年每股純益（EPS）1.16元，低於前年的1.39元，擬配發現金股利每股0.85元。

東陽去年獲利下滑，主要是受到全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、原廠委託製造（OEM）晶片短缺、售後維修市場（AM）運費大漲、塞港及客戶遞延出貨等變數影響。（編輯：楊蘭軒）1110518

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