封城衝擊 中國智慧型手機首季出貨量降溫

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（中央社記者江明晏台北18日電）研調機構指出，中國市場智慧型手機首季出貨量年減26.5%，主因為封城衝擊下，手機採購的消費被排擠；另一美系外資也指出，中國3月智慧手機出貨量為2100萬支，月增45%、年減40%。

根據DIGITIMES Research分析師林俊吉調查統計，2022年第1季中國大陸智慧型手機市場在需求不振下，出貨跌破7000萬支，年減幅度達26.5%。

DIGITIMES Research指出，為對抗疫情，中國政府自3月中以來採取封城措施延續至整個4月，並持續擴增封城的區域及城市，已使民眾把消費重心轉往儲備必要民生物資，進而排擠對智慧型手機的採購需求。

另一美系外資則出具最新報告指出，中國3月智慧手機出貨量為2100萬支，月增45%、年減40%，低於去年3月的3500萬支，與2020年出貨量類似，當時正逢疫情剛開始的階段。

觀察中國手機品牌表現，DIGITIMES Research指出，4家品牌於2022第1季的出貨量與2021年同期相較，除第三大品牌榮耀增加逾1倍，Oppo、Vivo及小米出貨皆呈現年減，且下滑幅度皆超過3成，主因是這3家業者於2021年首季，在單飛的榮耀站穩市場前，極力搶攻華為釋出的市場空間，過度積極出貨致使基期大幅墊高。

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加入蘋果（Apple）等國際品牌來看，DIGITIMES Research指出，2022年第1季中國手機市占冠軍由OPPO自蘋果奪回，其後依序為Vivo、榮耀、蘋果及小米，合計前5大品牌出貨占中國市場約92.3%，略低於前一季92.4%。

展望第2季，DIGITIMES Research認為，預估出貨量持續下滑，年減近2成，創2020年第2季以來新低；而在蘋果年度新款機種於下半年上市前，iPhone銷售動能將持續萎縮，恐使蘋果市占再降，排名落於小米之後。（編輯：郭無患）1110518