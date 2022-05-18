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祥碩搶攻USB4市場 與英特爾合作

2022/5/18 12:12
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（中央社記者張建中新竹18日電）高速傳輸介面晶片廠祥碩積極搶攻USB4市場，產品中心副總經理莊景涪今天表示，為了讓USB4規格被廣泛接受、基礎架構更成熟，祥碩與英特爾（Intel）展開合作。

祥碩今天舉行USB4產品線上說明會，莊景涪表示，USB4是未來傳輸介面主流技術之一，具有規格最新、具相容性、提供電源、應用端多元及提高傳輸速度等特色，傳輸速度可達40Gbps。

莊景涪說，USB4可應用於高速網卡、高階繪圖卡、非揮發性記憶體儲存裝置（NVMe）、高解析度監視器、隨身碟及集線器等領域。

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莊景涪表示，祥碩的USB4晶片產品具有規格完整、高效傳輸及最佳相容等優勢，可連接舊的Thunderbolt 3及新的Thunderbolt 4平台，除傳統的儲存裝置外，還可應用於繪圖卡等。

他說，英特爾主推Thunderbolt 4，是整合USB4及Thunderbolt 3，為了要把USB4規格提供給用戶，讓市場接受，享受效能，在裝置端要有充分解決方案，祥碩在裝置端有很大規模，與英特爾在USB4方面合作，希望讓USB4規格能被更廣泛接受，基礎架構更趨成熟。（編輯：楊蘭軒）1110518

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