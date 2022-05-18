疫情嚴峻餐飲業求生 經部：行銷補助2天逾3千件申請

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（中央社記者曾智怡台北18日電）外界質疑餐飲行銷補助政策力道不足，經濟部今天說明，防疫政策已朝共存方向前進，因此支持餐飲業的方式也有調整，目的是增加民眾消費誘因、促進業者體質強化，推出2天內有超過3000件申請案。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫影響餐飲業營運，經濟部16日表示，為增加民眾消費誘因，5月16日日至6月15日，只要業者提出優惠消費的行銷方案，就會依業者行銷方案所需經費提供50%補助，每家最高新台幣10萬元。

針對外界出現餐飲補助政策不可行聲音，經濟部今天透過新聞稿指出，隨著國人接種疫苗比例提高，疫情指揮中心穩健放寬防疫規範，逐步走向共存，與過去三級警戒清零規範，對餐飲業的衝擊模式不同；即使短期因疫情影響內用情況，長期仍要恢復正常。

因此，在短期衝擊時，經濟部與餐飲業合力促銷轉型，鼓勵業者推出優惠，吸引民眾用餐或外帶。舉例而言，業者若推出外帶打8折優惠，其中10%的優惠支出就由政府補助，每家上限10萬元。

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補助模式部分，經濟部表示，為讓業者即時取得補助，已採取簡化的申請表格代替繁複的計畫書，餐飲業者只需上網填寫優惠促銷方案，如優惠折抵（消費折抵）、行銷推廣（廣告投放）等；業者也可透過申請網站的懶人包引導，完成申請。

經濟部指出，這項補助在受理申請的第1天就有1103件申請，昨天也有2087件申請，業者詢問及申請意願踴躍，顯示餐飲業者對優惠促銷引客有強烈需求，相關批評與事實不符。（編輯：楊蘭軒）1110518