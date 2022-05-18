疏通供應鏈瓶頸 台達化：積極開發非中國市場

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（中央社記者賴言曦台北18日電）台達化今天召開線上法說會，副總經理顏太明表示，COVID-19疫情反覆加劇供應鏈瓶頸，加上新台幣貶值有利出口下，台達化積極開發非中國大陸市場，以擴大銷售基礎，分散風險。

台達化總經理吳培基說明，中國大陸未來還有大量ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）及GPS（通用級聚苯乙烯）產能將投放到市場，為經營環境帶來挑戰，從結構性來看，開發非中國大陸市場是永續經營的重點策略。

顏太明表示，俄烏戰爭為通膨加壓、COVID-19疫情反覆加劇供應鏈瓶頸，為緩解企業營運壓力，台達化計劃在全產全銷基礎上，持續優化客戶及產品組合，且規劃今年全產全銷目標要到近44萬9000公噸。

顏太明提到，預計古雷EPS（發泡聚苯乙烯）廠將在2024年第3季投產。去瓶頸方面，2024年第4季將完成改良製程，預計ABS每月可增加1萬2000噸，EPS可增加4200公噸。

台達化今年第1季營收新台幣45.36億元，稅後淨利2.59億元，每股稅後盈餘（EPS）0.68元。（編輯：張均懋）1110518