亞聚：光伏級EVA榮景回不去 全力轉攻塗覆級市場

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）大陸PE新增產能開出，打亂前幾年爆紅的太陽能光伏級EVA市場，PE廠亞聚總經理吳培基今天表示，亞聚已經降低光伏級銷售比重，轉攻塗覆級EVA市場，今年5月底至9月初再調整1條EVA產線支援生產塗覆級原料。

前幾年隨著中國太陽能快速建置，帶動光伏級EVA市場大好，亞聚2021年大賺超過半個股本，創史上最佳獲利成績。不過亞聚發言人曾國龍今天表示，隨著中國PE新增產能開出，每1家都在做光伏級，而中國又是全球最大的太陽能市場，現在大陸太陽能廠原料採購多以當地國產為主，前幾年的榮景回不去了。

亞聚今年前3季營收新台幣44.78億元，年減11%；稅後淨損4.74億元，比起去年同期淨利2.68億元，由盈轉虧，每股淨損0.8元。全年恐寫下2021年以來首見的全年虧損。

曾國龍今天在法說會中表示，國際PE市場需求平平，但不同產品及應用類別市況不一，亞聚主要產品包括EVA（乙烯醋酸乙烯酯）和LDPE（低密度聚乙烯），兩種製程可轉換；在產品應用端，則主要聚焦發泡級、光伏級和塗覆級。公司視市場情況彈性調整產能分配，以優化產品利潤。

曾國龍觀察，第1季EVA價格由低檔往上小漲，但第2季因光伏需求不佳，加上發泡、電線電纜等其他應用需求未見起色，導致行情下跌，第3季EVA價格仍然疲弱，供給大於需求，市場價格小幅震盪下行，整體市場偏空。

不過除了發泡級和光伏級競爭較為激烈，塗覆級產品門檻較高，市場供應廠家有限，第2季至第3季塗覆級市場甚至一度出現短缺，價格遠高於發泡級EVA，亞聚已調整1條EVA產線支援生產LDPE塗覆級原料。

以亞聚銷量分布來看，光伏級銷量占比從去年的21%大幅降至今年前3季只剩9%，塗覆級產品適時填補空缺，同期銷量占比從31%大幅拉高到41%。（編輯：楊凱翔）1131127