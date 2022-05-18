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中油扛政策包袱虧損逾半數資本額 盼反映成本

2022/5/18 20:59
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（中央社記者曾智怡台北18日電）中油今天召開董事會報告虧損超過資本額一半，中油表示，董事會成員一致認為應適時反映油氣價格才是根本之道，否則其他包含開源節流、活化資產等措施都僅是「治標不治本」。

針對中油虧損過半，經濟部國營會表示，後續中油須將財務改善計畫提報經濟部，假設希望適度反映油氣成本，因目前虧損主因是俄烏戰爭導致原油、天然氣大漲導致，則需客觀分析價格趨勢資訊，供相關單位參考。

俄烏戰爭開打至今，國際天然氣價續居高檔，但中油因負擔平穩物價政策任務，油氣價格受到壓制，導致虧損雪球越滾越大；截至4月底，累積虧損額已達到新台幣751億元，超過資本額1301億的一半，因此依法於今天董事會報告此事，並提出財務改善方案。

會中中油報告各種可能財務改善方案，包含如何開源節流、活化資產等，其中也包含增資計畫；不過，中油表示，會中並無特別討論此部分，畢竟再怎麼增資，只要無法反映油氣成本，虧損越趨龐大，「大洞還是補不了」。

中油表示，董事會討論較多的、並強烈建議的還是應適時反映油氣價格，若無法達到有效調幅，其他措施都緩不濟急，「大家認為這才是治本方法」，其他包含開源節流等措施僅是杯水車薪；至於海外礦區等資產活化，牽涉權益轉讓，可行性較低。

由於中油負債比高達76%，在升息趨勢下，中油也希望政府能協助取得低利融資，但總歸仍屬於治標方法，會將董事會意見充分表達給主管機關，待政府全盤考量、做出決策。

今年1至4月為止，中油天然氣吸收738億，加計汽油、柴油、桶裝瓦斯共吸收868億元。以天然氣預估銷售量計算，若每月都調漲10%，一個月可增加25億元收入。（編輯：潘羿菁）1110518

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